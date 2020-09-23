طارق يحيى تعليقًا على لقاء السحاب مع رضا عبد العال: "إحنا غلابة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق طارق يحيى، المدير الفنى المؤقت لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على لقائه مع رضا عبد العال المدير الفنى لطنطا فى المباراة التى جمعتهما أمس، الثلاثاء، وانتهت بفوز الأبيض بنتيجة 3 / 1، ولقب بعض المشجعين لقاء المدربين بأنه لقاء السحاب، ليرد طارق يحيى قائلاً، "رضا عبد العال قال كلام عليا قبل كدا ورجع اعتذر واتصالحنا قبل الماتش، الناس أفورت وقالت لقاء السحاب وإحنا غلابة، مفيش كدا روحت سلمت عليه قبل الماتش وبعده".
وأضاف طارق يحيى، فى تصريحاته مع حازم إمام فى برنامج "وان تو" على إذاعة أون سبورت، "عملت سمعة مع الأندية التى توليت تدريبها وأصبحت أندية قمة.. وفى ناس كتير شرحونى بعد الخسارة من أسوان وقالوا تشكيل غلط وهو اضطرارى، وبداية من مواجهة الجونة هيكون فى تشكيل ثابت بعد شفاء المصابين".
وأكد طارق يحيى، أنه على استعداد للاستمرار فى قيادة الفريق بمباراته المقبلة أمام الرجاء المغربى في دورى أبطال أفريقيا، فى حال تأخر حسم المدير الفنى الأجنبى الذى سيتولى المهمة خلفًا للفرنسى باتريس كارتيرون الذى رحل للتعاون السعودى، قائلاً، "عندى خبراتى وواجهت الرجاء فى جهاز كابرال حينما فزنا بآخر لقب أفريقى، وحاليًا أنا ماشى فى خطين الحفاظ ع المركز الثانى والتأهيل لماتش الرجاء فاضل 20 يوما".
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