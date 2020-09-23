شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. أيمن يونس: أعشق القراءة ومازلت أمارس كرة القدم و15 جنيها أول مرتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى تحققت، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هو أيمن يونس نجم الزمالك الأسبق.

ما هوايتك بعيدا عن كرة القدم؟

القراءة.

هل تجيد ممارسة لعبة البلايستيشن؟

لأ.. فأنا لست من المغرمين بالبلايستيشن.

ايمن يونس و نجوم الزمالك

ايمن يونس

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هل مازالت تمارس كرة القدم؟

نعم ولابد أن أمارسها يومين فى الأسبوع مع عدد كبير من نجوم الكرة السابقين، مثل حازم إمام وهادى خشبة وأحمد بلال وشريف عبد الفضيل وغيرهم من نجوم الكرة.

ما قيمة أول راتب حصلت عليه؟

أول راتب حصلت عليه كان 15 جنيها.

ما هى أول رحلة طيران؟

السودان أول دولة سافرت إليها مع الزمالك.

ما هى أصعب رحلة طيران؟

كانت إلى كوريا.

لو ما كنتش لاعب كرة كنت تحب تبقى إيه؟

كاتب أو مخرج.