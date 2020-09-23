شكرا لقرائتكم خبر عن اليونانى تاكيس جونياس يصل القاهرة لمناقشة عروض التدريب فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل اليونانى تاكيس جونياس، المدير الفنى الأسبق لوادى دجلة، إلى القاهرة، خلال الساعات الماضية، بعدما أبدى المدرب اليونانى رغبته فى خوض تجربة جديدة بالدورى المصرى الممتاز، بعد تجربته مع وادى دجلة، وتلقى المدير الفنى مجموعة من العروض الشفهية خلال الفترة الماضية من أندية الدورى، إلا أنه ينتظر حسم المفاوضات بصورة رسمية خلال الفترة المقبلة ومناقشتها خلال الفترة المقبلة.

فيما أكد أحمد مرتضى منصور، عضو اللجنة المكلفة باختيار المدرب الأجنبى الذى سيخلف الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى بعد رحيله عن تدريب الزمالك، أن اليونانى جونياس مدرب وادى دجلة خارج اهتمامات القلعة البيضاء، مشيراً إلى أن الفوز بالبطولات شرط التعاقد مع مدرب الزمالك الجديد، قائلا، "تلقينا مليون سيرة ذاتية للمدربين ولكننا خفضنا الأعداد لخمسة مدربين، نجرى مقابلات معهم من خلال برنامج "زوم" ووصلنا لمناقشة التفاصيل المادية".

وأضاف أحمد مرتضى، "رفعنا سقف المقابل المادى للمدرب الأجنبى الجديد للزمالك للوصول لمدرب كبير يستطيع تحقيق طموحات جماهير الزمالك، ووضعنا شروطا للتعاقد مع المدرب، أولها أن يكون مدربا واقعيا لا يبحث عن فرض أسلوب جديد، ويعلم أن لديه مهمة كبيرة فى غضون أيام قليلة فى نصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى مع الرجاء المغربى".

وتابع عضو مجلس الزمالك، "لم نفاوض اليونانى جونيس مدرب وادى دجلة من الأساس، مع الاحترام لقدراته كمدرب ولكننا نشترط أن يكون مدرب الزمالك صاحب خبرات أفريقية وسبق له التتويج ببطولات"، وأثار رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، المفاجئ عن قيادة الفريق حالة من الجدل داخل قلعة ميت عقبة، بعدما قام بفسخ عقده مع الأبيض والاتفاق على دفع قيمة الشرط الجزائى للقلعة البيضاء، ليتولى قيادة التعاون السعودى.