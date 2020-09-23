شكرا لقرائتكم خبر عن محمود سعد يطالب منتخب الشباب بالروح القتالية والتأهل لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدكتور محمود سعد، مدير الإدارة الفنية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، على حضور تدريب منتخب مصر الوطنى للشباب تحت 20 سنةً فى معسكر الفريق المفتوح باستاد القاهرة الدولى، وشدد للاعبي الشباب على أهمية التحلي بالروح القتالية من أجل الفوز ببطولة شمال أفريقيا المقرر إقامتها فى السابع من نوفمبر المقبل بتونس والتأهل لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا 2021.

وشدد مدير الإدارة الفنية على أهمية التباعد الاجتماعي خلال الفترة الحالية بين اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبى للحفاظ على سلامة الجميع بسبب انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة.

كما أثني المدير الفني للجبلاية على المجهود المبذول من الجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين خلال الفترة الماضية، متمنيا لهم التوفيق خلال الفترة القادمة قبل الدخول في معسكر مغلق بداية من الأسبوع الأول من اكتوبر استعدادًا لبطولة شمال أفريقيا التي تقام بتونس في الفترة من 7 الي 22 نوفمير القادم.

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وفى سياق متصل، تسببت انتخابات مجلس النواب المصري المقرر إقامتها يومى 24و25 اكتوبر المقبل فى تعديل برنامج المباريات الودية الدولية لمنتخب مصر للشباب مواليد 2001، حيث كان من المقرر أن يواجه المنتخب نظيره السعودى أو المنتخب البحرينى فى الفترة من 20 إلي 25 من نفس الشهر، لكن تم تأجيلها، ومن المنتظر أن يقوم عادل محفوظ المدير الإداري لمنتخب مصر للشباب مواليد 2001 بمخاطبة تلك المنتخبات لتعديل موعد المباريات بسبب ظروف إقامة الانتخابات الخاصة بالبرلمان المصري.

يذكر أن منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين انتظم في معسكر مفتوح باستاد القاهرة من يوم الجمعة الماضي ويستمر حتي نهاية الشهر الجاري استعدادا لتصفيات لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كاس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بموريتانيا2021.

يستعد منتخب مصر للشباب لبطولة شمال أفريقيا التي تضم كلا من تونس والجزائر والمغرب وليبيا المقرر انطلاقها بالعاصمة تونس في السابع من نوفمبر ، حيث يتأهل أصحاب المركز الأول والثاني الي كاس أمم أفريقيا بموريتانيا 2021