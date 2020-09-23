شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يعلن استعداده لقيادة الزمالك أمام الرجاء المغربى: خبراتى كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق يحيى، المدير الفنى المؤقت لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أنه على استعداد للاستمرار فى قيادة الفريق بمباراته المقبلة أمام الرجاء المغربى في دورى أبطال أفريقيا، فى حال تأخر حسم المدير الفنى الأجنبى الذى سيتولى المهمة خلفًا للفرنسى باتريس كارتيرون الذى رحل للتعاون السعودى، قائلاً، "عندى خبراتى وواجهت الرجاء فى جهاز كابرال حينما فزنا بآخر لقب أفريقى، وحاليًا أنا ماشى فى خطين الحفاظ ع المركز الثانى والتأهيل لماتش الرجاء فاضل 20 يوما".

وأضاف طارق يحيى فى تصريحاته مع حازم إمام فى برنامج "وان تو" على إذاعة أون سبورت، أن مباراة أسوان كانت كارثية، وكنت أتمنى بداية أفضل، وفى مباراة طنطا أمس الثلاثاء لاعبو الزمالك شاركوا بـ ٦٠% من قوتهم نظرًا لعودة معظمهم من الإصابات، ومشاركة حازم إمام وكاسونجو كانت ضد رغبة الجهاز الفنى، وعودة أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى أحدثت التوازن".

وكان المدير الفنى للزمالك أكد أنه لن يقبل بمهمة الرجل الثانى فى الجهاز الفنى الجديد للفريق الأبيض فى حال الإعلان عن اسم المدير الفنى، لافتًا إلى أنه يرفض التواجد كمدرب عام لأن المدرب الأجنبى يكون قلقاً من وجودى وأحب الاستقرار للفريق".

وتابع طارق يحيى: "توليت القيادة الفنية للزمالك طالما أنها مصلحة للقعلة البيضاء، ومبديش ودنى للى بيقولى إنى مؤقت، وأنا بقول للزمالك حاضر فى أى وقت، وهذا ليس تقليلا منى ومش هتبخل باسمك على اللى عملك من يقول انى قبلت قيادة الزمالك فنيا كسبوبة او انى مش لاى شغل اقولهم ربنا يسامحكوا".