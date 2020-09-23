شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المقاصة يتحدث عن خلافة إيهاب جلال وانتقال محمد إبراهيم للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد على عاشور، المدير الفنى المؤقت لفريق مصر المقاصة، أنه يسعى لإكمال مسيرة إيهاب جلال وتحقيق نتائج جيدة فى المباريات المقبلة ببطولة الدورى المصرى، وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "أتمنى استكمال مسيرة إيهاب جلال والعمل الجيد الذى قام به واحتلال مركز جيد فى الدورى المصرى، تم تكليفى من مجلس الإدارة بتولى المهمة الفنية، ولست غريباً على المقاصة وتوليت تدريب فرق 97 و 99 بقطاع الناشئين، وقدمت عدة لاعبين للفريق الأول".

وأضاف عاشور، "مجلس الإدارة لم يضع عليه أى ضغوط، والفريق يقدم مباريات جيدة، فى الدور الأول كانت النتائج سيئة، وإيهاب جلال قاد الفريق فى 11 مباراة وحقق نتائج جيدة".

وتابع، "سأعقد اجتماعاً بعد قليل مع مسئولى النادى، ونسعى للاستعداد بشكل جيد لمباراة المقاولون القادمة فى بطولة الدورى المصرى".

وأكد مدرب المقاصة أن "محمد إبراهيم من أهم لاعبى مصر الفريق ومستواه تطور كثيراً، ولكن أهدافه مختلفة، وبالتأكيد هو من سيحسم قراره بالرحيل للأهلى أو أى نادٍ آخر، ومن المفترض أن يصبح لاعباً فى منتخب مصر، وسوف أتحدث معه من أجل ذلك، ولابد أن يستمر فى التألق".

Advertisements

وأضاف "الجهاز المعاون فى المقاصة سيضم كلا من جمال عمر مدربا عاما، وأحمد حسام مدربا مساعدا، ورجب عويس مدربا لحراس المرمى".

من جهته، أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن رحيل إيهاب جلال عن تدريب مصر المقاصة خلال الساعات الأخيرة لن يكون عاملاً مؤثراً فى صالح المقاولون، وأن الفريق الفيومى يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين.

وأضاف عادل فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، منذ بداية الموسم نعتبر المقاصة منافساً لنا مع عدد من الفرق على المربع الذهبى، خاصة أنه يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين ورحيل إيهاب جلال عن الفريق لا يقلل من قيمة المقاصة وتقديرنا لهم فى مباراة الجولة المقبلة.

وأضاف عادل: وضعنا هدفاً منذ بداية الموسم بالتواجد فى المربع الذهبى واقتربنا من حسم هذا الهدف ومع ذلك فالمباريات المتبقية قوية للغاية ولا تقبل التهاون، ولاعبونا على قدر المسئولية، وننتظر منهم الكثير، وواصل: لا نريد أن نضع عبء على اللاعبين فى الوقت الحالى خاصة وأن الإرهاق بدى واضحاً على جميع الفرق بالدورى بسبب توالى المباريات دون راحة، ونتمنى حسم بقائنا فى المربع فى أقرب وقت.