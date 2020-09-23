شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشري يراجع خطة مواجهة الجونة في المران الختامي لأسوان اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم فريق أسوان بقيادة أحمد كشري، تدريباته مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة الجونة غدًا ضمن الجولة الـ29 لبطولة الدوري الممتاز.
وينتظر أن يركز «كشري» خلال المران الختامي على مراجعة الخطة التي استقر عليها للمباراة، بجانب شرح لطريقة أداء الجونة للعناصر التي ستبدأ المباراة.
وحرص «كشري» خلال الأيام الماضية على تحفيز لاعبيه، مستغلًا الحالة المعنوية المرتفعة التي يمر بها الفريق بعد فوزه على طنطا برباعية، وكذلك الفوز على الزمالك بهدف نظيف، ليرتفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز التاسع بجدول الدوري.
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