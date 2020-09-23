شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: مباراة أسوان كانت كارثية على مستوى الأداء والنتيجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف طارق يحيى، المدير الفني المؤقت للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بأن مباراة فريقه أمام أسوان في الجولة الـ28 من بطولة الدوري العام، كانت «كارثية» على مستوى الأداء والنتيجة.

وقال «يحيى» في تصريحات إذاعية: «كنت أتمنى بداية أفضل مع الفريق، لكن الغيابات الكثيرة أثرت بشدة، وبسببها تمت الاستعانة بعدد كبير من الناشئين، بالإضافة إلى أن مشاركة حازم إمام وكاسونجو كانت ضد رغبة الجهاز الفني والطبي، لكننا أجبرنا على الاستعانة بهم بسبب كثرة الغيابات».

وأضاف: «فى مباراة طنطا أمس ظهر اللاعبون بـ60% من قوتهم ومستواهم الفني، نظرًا لعودة معظمهم من الإصابات، وعودة أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي أحدثت التوازن».