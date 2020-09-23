شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلادها.. تعرف على إيلي روبيك نجمة مانشستر سيتي‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بالنادي، إيلي روبيك، التي انضمت للنادي في يوليو 2016.

وقعت روبيك التي ولدت عام 1999 بإنجلترا، عقدها الأول مع النادي في يناير 2018، وتركت مكانها بالمقعد الاحتياطي ودخلت في التشكيلة الأساسية وقدمت أداءا مثيرا، وحصلت مع الفريق على المركز الأول والثاني في دوري أبطال أوروبا.

وعن بدايتها قالت روبيك، في تصريحات لموقع «90 min»: «انضممت إلى مانشستر سيتي بعد كأس العالم 2015 في كندا، وكنت لا أتخذ ممارسة كرة القدم على محمل الجد، لم أكن أتذكر حالتي في ذلك الوقت، لم أكن أعرف إذا كان بإمكاني حتى تسجيل الأهداف أم لا».

وأكملت: «كنت طالبة في ذلك الوقت أمارس كرة القدم مرتين إسبوعيا، قبل الانتقال إلى بيئة الاحتراف، وكنت أجلس في الليل لأشاهد مباريات الفريق في كندا، حتى التحقت بالنادي ومن هنا بدأت الاستمتاع بكل دقيقة تمر في حياتي».

وحظت حارسة المرمى أيضا بالمجد على الساحة الدولية، إذ ساعدت منتخب إنجلترا تحت 20 عاما على تحقيق برونزية كأس العالم 2018 في فرنسا، كما حصلت على أول استدعاء للمنتخب الأول في المراحل الأخيرة من عام 2018، واستمرت في الازدهار مع كل من النادي والمنتخب.

كما حصلت إيلي، على جائزة القفاز الذهبي «Golden Glove» لموسم 2019-2020، نتيجة حفاظها على الشباك نظيفة لـ 10 مباريات من أصل 16 مباراة.

وعلقت عليها قائلة، إنها سعيدة جدا بهذه الجائزة كما تسعى للتدرب بقوة، وتأمل أن تقدم أداءا أفضل هذا الموسم.

روبيك حارسة مرمى مانشستر سيتي

وأكدت أن عائلتها وأصدقاءها يمثلون مصدرا أساسيا لدعمها طوال الوقت، مما يجعلها تشعر دائما بالثقة، كما تلقى دعما كبيرا من خلال مشجعيها على حساباتها الشخصية بوسائل التواصل الإجتماعي، ممن يعلقون على صورها ويشجعونها دائما على استكمال مسيرتها الرياضية.

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وعلى الجانب الإنساني ساهمت صاحبة الـ21 عام، في تدعيم مؤسسة داربي ريمر «MND»، المهتمة بالأمراض العصبية والحركية، ممن خلال حملة على حسابها الشخصي على تويتر للتبرع لصالح المؤسسة والمطالبة بنشر الوعي تجاه هؤلاء المرضى.

وعن طموحها، قالت روبيك: «أريد أن أحصل على العديد من المباريات الدولية وأن أضع نفسي في المركز الأول دائما، وكذلك الحصول على ميدالية ذهبية أوليمبية».