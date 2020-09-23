شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: خبرتي تؤهلني لقيادة الزمالك في مواجهة الرجاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق يحيى، المدير الفنى المؤقت للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، أنه تحت أمر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، إذا رأى استمراره على رأس القيادة الفنية للفريق لمواجهة الرجاء البيضاوى المغربى، في نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حال تأخر التعاقد مع مدير فنى أجنبى جديد لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وقال طارق يحيى في تصريحات إذاعية: «أمتلك من الخبرات ما يؤهلنى لمواجهة الرجاء بالفريق الحالى لنادى الزمالك، وسبق أن واجهت الفريق المغربى كمدرب عام في جهاز كابرال عندما حققنا أخر لقب أفريقى، وحاليًا أنا أعمل في إتجاهين، المركز الثانى والتأهيل لمباراة الرجاء لأنه لا يتبقى على المباراة سوى 20 يوما».