شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يتابع «ديربي» المغرب لدراسة الوداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتابع الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة رينيه فايلر، الديربي المغربى بين الوداد وضيفه الرجاء، غداً الخميس، في قمة مباريات الجولة الخامسة والعشرين للدوري المغربي وذلك للوقوف على نقاط القوة عند الوداد الذي يستعد لمواجهة الأهلى في أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائى لدورى الأبطال الإفريقي.

وطلب فايلر تقرير عن مستوى الوداد لدارسته جيدا والتعرف على مستوى لاعبيه لوضع الخطة المناسبة للمباراة المقبلة.

ويلتقى الأهلى اليوم مع نادى مصر، ضمن الجولة الـ 29 لبطولة الدورى الممتاز والتى ستقام في الثامنة مساء على ملعب الكلية الحربية.