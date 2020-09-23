شكرا لقرائتكم خبر عن أوناجم يواصل برنامجه التأهيلي فى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل المغربي محمد أوناجم، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، برنامجه التأهيلى عقب الإصابة التي لحقت به في مباراة الإنتاج الحربى، والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق خلال المباريات الماضية.
ويستعد الزمالك لمباراة مهمة امام أمام الجونة يوم الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ 30 لبطولة الدورى الممتاز، ويسعى الأبيض لمواصلة انتصاراته خلال الفترة المقبلة بعد الفوز على طنطا في المباراة الماضية بنتيجة 3-1.
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