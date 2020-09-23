شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح في الزمالك بعد ظهور بن شرقي بمستوى جيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتياح داخل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بعد المستوى الجيد الذي ظهر به صانع ألعاب الفريق، أشرف بن شرقى، خلال مشاركته كبديل في مباراة طنطا، والذى يعد الظهور الأول له عقب شفائه من الإصابة التي لحقت به منذ مباراة طلائع الجيش الماضية، والتي تعرض فيها للإصابة أثناء الإحماء.
ويستعد الزمالك لمباراة مهمة أمام الجونة يوم الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ 30 لبطولة الدورى الممتاز، ويسعى الزمالك لمواصلة انتصاراته عقب الفوز على طنطا في المباراة الماضية بنتيجة 3-1.
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