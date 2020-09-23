شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يختتم معسكر الغردقة استعدادًا لبطولة العالم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسدل المنتخب الوطني لكرة اليد، اليوم، الأربعاء، معسكره االاستعدادي الثالث الذي أقيم على مدار الأيام القليلة الماضية بالغردقة، تمهيدًا لخوض فعاليات بطولة العالم التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 13- 31 يناير 2021.
وأشاد اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، والجهاز الفني للفراعنة، بقيادة روبرتو جارسا، بالإمكانيات الرياضية والإقامة التي وفرتها إدارة المنتجع السياحي الذي استضافهم خلال فترة المعسكر، وأهدى أحمد الآحمر، قائد الفراعنة، والمدرب الآسبانى درع الاتحاد لفريق العمل بالمنتجع تقديرًا لجهدهم الكبير طوال المعسكر.
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