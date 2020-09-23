شكرا لقرائتكم خبر عن أليسون يكشف كواليس تصديه لركلة جزاء جورجينيو.. ورأيه في فابينيو كمدافع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرجع البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي، تصديه لركلة جزاء جورجينيو أمام تشيلسي، في المباراة التي انتهت بفوز الريدز بهدفين دون رد، إلى العمل مع مدرب حراس المرمى في النادي.

وقال أليسون، في تصريحات نشرها موقع ليفربول الرسمي: «أعتقد أن هذه ثالث ركلة جزاء أتيحت لي فرصة التصدي لها. سعيد لخسارتنا في الدرع الخيرية بركلات الجزاء، لأن هذا يجعلك تفعل المزيد لإتقان الأمر».

وأوضح: «عملنا بجد أنا وجون أشتربيرج وجاك روبنسون وجميع فريق الفيديو. مع الارتداد أظهر ميلي وفيرج أداء جيد وسرعة رد فعل وأظهروا ثقتهم في قدرتي على التصدي لركلة الجزاء. لسنا بحاجة للحديث عن ركلة الجزاء، نحن بحاجة للحديث عن الفريق واللعب بشكل جيد. لدينا من الأشياء ما يجب تحسينها لبقية الموسم».

وأضاف أليسون عن المباراة: «هذا مثالي. حصلنا على ثلاث نقاط وخرجنا بشباك نظيفة. لا نطارد الفوز فقط بل أيضاً الشباك النظيفة. أن يتحقق هذا في المباراة الأولى شيء جيد للغاية لثقة الفريق.. الفوز على تشيلسي خارج الديار أمر هائل. نحن ندرك مدى صعوبة الأمر ولسنا بحاجة لإخبارك لكننا قمنا بعمل جيد».

وعن إشراك فابينيو في مركز قلب الدفاع، قال أليسون: «كان رائعاً. فابينيو كان صاحب الأداء المتميز حقاً في ذلك اليوم. لقد كان وحشاً، وهذا ما أتوقعه دائماً من فابينيو».

وتابع: «هو لاعب كبير في أي مكان يلعب فيه. من رقم 6 إلى قلب دفاع، دائماً ما يبذل قصارى جهده. جودته تسمح له باللعب في مراكز مختلفة. هو لاعب ذكي للغاية، وكان ذلك ضرورياً في مواجهة لاعبين مثل كاي هافرتز وفيرنر. أتوجه له بالتهنئة لأنه فعلاً يستحق أن يكون رجل المباراة».

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