شكرا لقرائتكم خبر عن «سواريز» يغادر مران برشلونة باكيًا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادر النجم الأوروجوياني، لويس سواريز، مران فريقه برشلونة، اليوم الأربعاء، مبكرًا، فيما التقطته عدسات الكاميرات أثناء خروجه في سيارته وهو يبكي.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن اللاعب قام بتوديع زملائه ومنهم صديقه المقرب ليونيل ميسي، ومن المنتظر أن يتمم انتقاله إلى ناد جديد خلال الساعات القليلة القادمة.

ويقترب "سواريز" من الانتقال رسميًا إلى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لينضم إلى كتيبة المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني.

ويغادر الأوروجوياني برشلونة كثالث هدافي النادي عبر تاريخه، إذ نجح خلال السنوات التي قضاها داخل قلعة البلوجرانا في تحقيق العديد من الإنجازات، ومن اهمها الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

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