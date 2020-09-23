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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ذا روك يلمّح إلى مواجهة رومان راينز في المصارعة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020
ألقى المصارع السابق والممثل دواين جونسون المعروف بإسم ذا روك تلميحًا كبيرًا آخر حول عودة محتملة إلى WWE لمواجهة النجم الحالي وقريبه رومان راينز.
وقال ذا روك: "لقد تحدثت عن هذا الأمر ومن المضحك كيف يقول الكثير من الناس دائمًا، إذا كنت ستعود إلى راسلمانيا، فمن سيكون الخصم الذي ستواجهه؟"
وأضاف: "يبدو أن الأمر الذي سيكون منطقيًا، أن أواجه رومان الآن. من حيث شباك التذاكر، سيكون ضخمًا".
يُذكر أن روك وراينز شاركا سويا في أحد أجزاء فيلم فاست أند فيريوس الشهير.
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