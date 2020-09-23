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ذا روك يلمّح إلى مواجهة رومان راينز في المصارعة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020

ألقى المصارع السابق والممثل دواين جونسون المعروف بإسم ​ذا روك​ تلميحًا كبيرًا آخر حول عودة محتملة إلى WWE لمواجهة النجم الحالي وقريبه ​رومان راينز​.

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وقال ذا روك: "لقد تحدثت عن هذا الأمر ومن المضحك كيف يقول الكثير من الناس دائمًا، إذا كنت ستعود إلى راسلمانيا، فمن سيكون الخصم الذي ستواجهه؟"

وأضاف: "يبدو أن الأمر الذي سيكون منطقيًا، أن أواجه رومان الآن. من حيث شباك التذاكر، سيكون ضخمًا".

يُذكر أن روك وراينز شاركا سويا في أحد أجزاء فيلم فاست أند فيريوس الشهير.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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