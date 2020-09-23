ذا روك يلمّح إلى مواجهة رومان راينز في المصارعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020

ألقى المصارع السابق والممثل دواين جونسون المعروف بإسم ​ذا روك​ تلميحًا كبيرًا آخر حول عودة محتملة إلى WWE لمواجهة النجم الحالي وقريبه ​رومان راينز​.

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وقال ذا روك: "لقد تحدثت عن هذا الأمر ومن المضحك كيف يقول الكثير من الناس دائمًا، إذا كنت ستعود إلى راسلمانيا، فمن سيكون الخصم الذي ستواجهه؟"

وأضاف: "يبدو أن الأمر الذي سيكون منطقيًا، أن أواجه رومان الآن. من حيث شباك التذاكر، سيكون ضخمًا".

يُذكر أن روك وراينز شاركا سويا في أحد أجزاء فيلم فاست أند فيريوس الشهير.