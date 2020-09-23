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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رغم اجتماعه بـ كلوب.. فينالدوم يرفض تجديد عقده مع ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020
كشفت تقارير صحف اسبانية، ان الدولي الهولندي جورجينيو فينالدوم المطلوب بقوة في برشلونة الاسباني قد رفض تجديد عقده مع ليفربول الإنكليزي.
وبحسب صحيفة ‘‘سبورت‘‘ الإسبانية، فإن نجم الوسط الهولندي رفض تمديد عقده مع الريدز، بعد ارتباطه بالانضمام الى الكامب نو للعب تحت قيادة رونالد كومان.
وكان فينالدوم قد اجتمع مؤخراً بمدربه يورغن كلوب الذي اكد ان الاجتماع كان ايجابياً مع اللاعب، الا ان وصول تياغو ألكانتارا إلى ليفربول تعتبر منافسة غير متوقعة بالنسبة له في التشكيلة الأساسية ولذا فهو يريد ضمان مستقبله.
وبهذا يكون البرشا قد تلقى دفعة قوية لنقل فينالدوم مجانًا في عام 2021، على الرغم من أنهم لا يستبعدون القيام بذلك الآن إذا كان ذلك بسعر جيد.
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