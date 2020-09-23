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مورينيو: أنا مقتنع بأن الي سيبقى في توتنهام

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مورينيو: أنا مقتنع بأن الي سيبقى في توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020

لفت جوزيه ​مورينيو​، مدرب ​توتنهام​، إلى أنه "مقتنع" بأن اللاعب ​ديلي ألي​ لن يترك النادي في فترة الانتقالات هذه.

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وذلك بعد أن بات مستقبل لاعب الوسط البالغ من العمر 24 عامًا في توتنهام غير مؤكد بعد استبعاده من آخر تشكيلتين للفريق ضد ساوثامبتون ولوكوموتيف بلوفديف.

كما أبدت عدد من الأندية، بما في ذلك باريس سان جيرمان، اهتمامها بالتعاقد مع الدولي الإنكليزي في فترة الانتقالات هذه، لكن مورينيو واثق من أن ألي سيبقى في شمال لندن.

وقال مورينيو: "أعتقد أنه سيبقى. أستطيع حتى أن أقول إنني مقتنع بأنه سيبقى".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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