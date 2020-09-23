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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مورينيو: أنا مقتنع بأن الي سيبقى في توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020
لفت جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، إلى أنه "مقتنع" بأن اللاعب ديلي ألي لن يترك النادي في فترة الانتقالات هذه.
وذلك بعد أن بات مستقبل لاعب الوسط البالغ من العمر 24 عامًا في توتنهام غير مؤكد بعد استبعاده من آخر تشكيلتين للفريق ضد ساوثامبتون ولوكوموتيف بلوفديف.
كما أبدت عدد من الأندية، بما في ذلك باريس سان جيرمان، اهتمامها بالتعاقد مع الدولي الإنكليزي في فترة الانتقالات هذه، لكن مورينيو واثق من أن ألي سيبقى في شمال لندن.
وقال مورينيو: "أعتقد أنه سيبقى. أستطيع حتى أن أقول إنني مقتنع بأنه سيبقى".
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