مورينيو: أنا مقتنع بأن الي سيبقى في توتنهام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020

لفت جوزيه ​مورينيو​، مدرب ​توتنهام​، إلى أنه "مقتنع" بأن اللاعب ​ديلي ألي​ لن يترك النادي في فترة الانتقالات هذه.

Advertisements

وذلك بعد أن بات مستقبل لاعب الوسط البالغ من العمر 24 عامًا في توتنهام غير مؤكد بعد استبعاده من آخر تشكيلتين للفريق ضد ساوثامبتون ولوكوموتيف بلوفديف.

كما أبدت عدد من الأندية، بما في ذلك باريس سان جيرمان، اهتمامها بالتعاقد مع الدولي الإنكليزي في فترة الانتقالات هذه، لكن مورينيو واثق من أن ألي سيبقى في شمال لندن.

وقال مورينيو: "أعتقد أنه سيبقى. أستطيع حتى أن أقول إنني مقتنع بأنه سيبقى".