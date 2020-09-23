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انباء سارة لـ يوفنتوس قبل موقعة روما

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انباء سارة لـ يوفنتوس قبل موقعة روما والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020

كشفت تقارير صحف إيطالية، عن انباء سارة لنادي ​يوفنتوس​ الايطالي بقيادة اندريا ​بيرلو​، وذلك قبل مواجهة روما.

وكان اليوفي قد حقق الفوز امام سامبدوريا في اولى جولات ​الدوري الايطالي​ ينتيجة 3-0.

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وبحسب صحيفة "لاستامبا" الإيطالية، فأن الدولي الأرجنتيني باولو ​ديبالا​ سيشارك في تدريبات البيانكونيري الجماعية يوم الجمعة المقبلة.

ديبالا يُعاني من إصابة عضلية في الفخذ، تعرض لها امام ليون في ، الا ان نجم التانغو في مراحل متقدمة من التعافي.

يذكر ان اليوفي نجح في استعادة الفارو من اتلتيكو مدريد بعد رحيل غونزالو هيغواين الى انتر ميامي الاميركي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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