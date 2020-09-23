انباء سارة لـ يوفنتوس قبل موقعة روما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020

كشفت تقارير صحف إيطالية، عن انباء سارة لنادي ​يوفنتوس​ الايطالي بقيادة اندريا ​بيرلو​، وذلك قبل مواجهة روما.



وكان اليوفي قد حقق الفوز امام سامبدوريا في اولى جولات ​الدوري الايطالي​ ينتيجة 3-0.

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وبحسب صحيفة "لاستامبا" الإيطالية، فأن الدولي الأرجنتيني باولو ​ديبالا​ سيشارك في تدريبات البيانكونيري الجماعية يوم الجمعة المقبلة.

ديبالا يُعاني من إصابة عضلية في الفخذ، تعرض لها امام ليون في دوري أبطال أوروبا، الا ان نجم التانغو في مراحل متقدمة من التعافي.

يذكر ان اليوفي نجح في استعادة الفارو موراتا من اتلتيكو مدريد بعد رحيل غونزالو هيغواين الى انتر ميامي الاميركي.