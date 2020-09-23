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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ساوثامبتون يعقد محادثات مع ايفرتون من أجل دايفز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020
أفادت شبكة سكاي سبورتس أن نادي ساوثامبتون مهتم بالتعاقد مع توم دايفز لاعب إيفرتون.
ويفضل الساينتس التعاقد مع الشاب البالغ من العمر 22 عامًا على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، بينما يفضل إيفرتون البيع في الوقت الحالي.
وذلك بعد أن تراجع لاعب الوسط في قائمة اللاعبين في غوديسون بارك بعد وصول آلان وعبدالله دوكوري.
لعب دايفز مباراتين لفريق كارلو أنشيلوتي هذا الموسم، وبدأ في المباراة التي فاز بها إيفرتون 3-0 على سالفورد في كأس كاراباو الأسبوع الماضي.
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