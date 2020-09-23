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ساوثامبتون يعقد محادثات مع ايفرتون من أجل دايفز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020

أفادت شبكة سكاي سبورتس أن نادي ​ساوثامبتون​ مهتم بالتعاقد مع توم دايفز لاعب ​إيفرتون​.

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ويفضل الساينتس التعاقد مع الشاب البالغ من العمر 22 عامًا على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، بينما يفضل إيفرتون البيع في الوقت الحالي.

وذلك بعد أن تراجع لاعب الوسط في قائمة اللاعبين في غوديسون بارك بعد وصول آلان وعبدالله دوكوري.

لعب دايفز مباراتين لفريق كارلو أنشيلوتي هذا الموسم، وبدأ في المباراة التي فاز بها إيفرتون 3-0 على سالفورد في كأس كاراباو الأسبوع الماضي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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