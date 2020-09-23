برشلونة يمنح فاتي عقداً جديداً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020

كشفت تقارير صحف اسبانية، ان الاسباني الدولي الشاب انسو فاتي قد وقع على ​عقد جديد​ مع البلوغرانا، ليصبح لاعباً في صفوف الفريق الاول.



وبحسب صحيفة "ماركا"، فان النادي الكتالوني كان يعمل منذ مدة على تعديل عقد فاتي، ليتحول تلقائياً الى الفريق الاول مع رفع الشرط الجزائي الى 400 مليون بدلًا من 170 مليون.

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وقرر مسؤولو البلوغرانا تعديل العقد ليكون لاعبًا محترفًا في الفريق الأول بعد المستوى اللافت الذي قدمه اللاعب سواء مع الفريق أو منتخب إسبانيا.

وتضمن العقد الجديد على زيادة قيمة الشرط الجزائي دون وجود تغيير في الجانب المادي بين الطرفين، على أن ينتهي بحلول صيف 2022، معه امكانية اضافة عامين حتى صيف 2024.

وبناءً على ذلك، يمكن لفاتي المشاركة في مباراة ​برشلونة​ المقبلة أمام فياريال في الدوري.