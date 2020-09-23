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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برشلونة يحدد موقفه النهائي من برايثوايت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020
كشف تقرير صحافي إسباني، عن خطة برشلونة في المقام الأول هي بيع المهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت، الذي لم يُقنع رونالد كومان، وعرضه النادي للبيع هذا الصيف، لكن إذا لم تصل عروض مناسبة سيستمر في الفريق، ويُشارك في آخر دقائق المباريات. حسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن فكرة برشلونة هي استثمار أموال بيع سيميدو لوولفرهامبتون، 30 مليون يورو ثابت، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كمتغيرات، في جلب الظهير الأيمن لأياكس أمسترادم، سيرجينو دست، الذي يقدر قيمته مقابل 20 مليون يورو ثابت، و5 ملايين يورو كمتغيرات. في محور الدفاع، هدف برشلونة هو شراء قلب دفاع منخفض التكلفة، وانتظار مدافع مانشستر سيتي إريك غارسيا لإبرام في عام 2021، حيث لا ينوي النادي القيام بأي استثمار كبير في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية. من حيث المبدأ، تتمثل فكرة المدرب الهولندي رونالد كومان في بداية الموسم بالاعتماد على الثنائي ليونيل ميسي، وأنطوان غريزمان، كما أن لديه مشاعر إيجابية لأنسو فاتي، وفيليب كوتينيو أيضاً، الذي قدم أداءً جيداً في المباريات الودية منذ عودته من بايرن ميونخ.
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