ترشيح دي بروين وليفاندوفسكي ونوير لجائزة لاعب العام في أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن اختيار كيفن دي بروين وروبرت ليفاندوفسكي ومانويل نوير، ضمن قائمة قصيرة للمرشحين لجائزة لاعب العام في أوروبا. وقاد ليفاندوفسكي بايرن ميونخ لتحقيق لقبه السادس في دوري أبطال أوروبا وكان هداف المسابقة برصيد 15 هدفاً. وأحرز المهاجم البولندي 55 هدفا في 47 مباراة بجميع المسابقات وتوج بالثلاثية مع بايرن. كما ساهم نوير في انجاز بايرن وحافظ على نظافة شباكه في ست مباريات بدوري الأبطال وغاب عن مباراة واحدة فقط طيلة الموسم. وعادل دي بروين لاعب وسط سيتي رقما قياسيا بتقديم 20 تمريرة حاسمة في الدوري الانجليزي الممتاز الموسم الماضي، وهو أعلى رقم في أوروبا. ورشح هانز فليك مدرب بايرن ويورجن كلوب مدرب ليفربول ويوليان ناغلزمان مدرب رازن بال شبورت لايبزيج لجائزة أفضل مدرب. وستقدم الجوائز خلال سحب قرعة دور المجموعات بدوري الأبطال لموسم 2020-2021، في الأول من أكتوبر (تشرين الأول).

