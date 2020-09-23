شكرا لقرائتكم طارق يحيى يعلق على لقب لقاء السحاب مع رضا عبد العال: احنا غلابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق طارق يحيى المدير الفنى المؤقت لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على لقاءه مع رضا عبد العال المدير الفنى لطنطا، فى المباراة التى جمعتهما أمس الثلاثاء وانتهت بفوز الأبيض بنتيجة 3 / 1، ولقب بعض المشجعين لقاء المدربان بأنه لقاء السحاب، ليرد طارق يحيى قائلاً: "رضا عبد العال قال كلام عليا قبل كدا ورجع اعتذر واتصالحنا قبل الماتش، الناس افورت وقالت لقاء السحاب واحنا غلابة، مفيش كدا روحت سلمت عليه قبل الماتش وبعده".

أضاف طارق يحيى فى تصريحاته مع حازم إمام في برنامج "وان تو" على إذاعة أون سبورت، : "عملت سمعة مع الأندية التي توليت تدريبها وأصبحت أندية قمة.. وفي ناس كتير شرحوني بعد الخسارة من أسوان وقالوا تشكيل غلط وهو اضطراري، وبداية من مواجهة الجونة هيكون في تشكيل ثابت بعد شفاء المصابين".

Advertisements

وتحدث طارق يحيى عن إهدار محمود علاء مدافع الفريق ركلة الجزء الأولى أمام طنطا، قائلاً: "بين شوطى المباراة قولتلهم هنكسب متخافوش وقولت لمحمود علاء متزعلش طول ما أنت بتشوط ركلات جزاء هتضيع وتجيب.. ولو جت ركلة تاني إنت اللي تشوط قالي متقلقش ياكابتن، ولما جت وأحرز منها هدف التقدم جالي هناني وقالي لو جت التالتة هشوطها بردو ياكابتن".

وأكد طارق يحيى، أنه على استعداد للاستمرار فى قيادة الفريق بمباراته المقبلة أمام الرجاء المغربى في دورى أبطال أفريقيا، فى حال تأخر حسم المدير الفنى الأجنبى الذى سيتولى المهمة خلفًا للفرنسى باتريس كارتيرون الذى رحل للتعاون السعودى، قائلاً، "عندى خبراتى وواجهت الرجاء فى جهاز كابرال حينما فزنا بآخر لقب أفريقى، وحاليًا أنا ماشى فى خطين الحفاظ ع المركز الثانى والتأهيل لماتش الرجاء فاضل 20 يوما".