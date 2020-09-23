شكرا لقرائتكم فرج عامر يرصد مكافأت خاصة للاعبي سموحة لتحقيق المركز الرابع بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رصد فرج عامر رئيس نادى سموحة مكافأت خاصة للاعبى الفريق حال نجاحهم فى إنهاء الدورى محتلين المركز الرابع بمسابقة الدورى بالرغم من فارق النقاط بينه وبين المقاولون العرب الذى يحتل المركز الرابع برصيد 48 نقطة بعد النتائج الجيدة التى حققها الفريق السكندرى فى المباريات الأخيرة ووصوله للنقطة 39 فى المركز الخامس بجدول الترتيب ،ويرغب عامر فى الوصول سموحة للمركز الرابع على أمل المشاركة فى الكونفيدرالية الأفريقية العام المقبل .

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من ناحية أخرى أعلن أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، قائمة الفريق التى سيخوض غداً بها المواجهة الصعبة أمام فريق وادى دجلة فى إطار مباريات الجولة الـ 29 من بطولة الدورى العام والتى ستقام باستاد بتروسبورت فى الثالثة والنصف مساء الخميس، وجاءت قائمة سموحة كالتالى: الهانى سليمان وعمر صلاح وأحمد الشيخ فى حراسة المرمى و محمد كوفى و رجب نبيل ومحمود عزت وأحمد جمال و محمد الترهونى ومحمد عبدالمنعم و أحمد فتوح فى خط الدفاع ومحمود حليمو ومحمد نادى وأحمد حمص وشريف رضا وكريم يحيى وإسلام جمال وناصر ماهر فى وسط الملعب وفى الهجوم حسام حسن وديريك نسينامبي وصلاح محسن وأحمد حسن مكى.

من ناحية أخرى، أعلن مسئولو سموحة سلبية مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الفريق السكندرى والجهاز الفنى والإدارى بمعسكر الفريق ببرج العرب، للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورونا، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى، وذلك قبل مواجهة وادى دجلة المقرر لها الثالثة والنصف مساء غد على ملعب بتروسبورت بالجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري العام، والتى يبحث فيها الموج الأزرق عن مواصلة انتصاراته بحثا عن تحسين ترتيب الفريق فى جدول منافسات المسابقة المحلية والإقتراب الدخول للمربع الذهبى.