شكرا لقرائتكم النصر يواجه العين بهدف تأكيد صدارة المجموعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتطلع النصر السعودي للتمسك بصدارته حينما يواجه العين الإماراتي، في المواجهة التي تجمعهما يوم الخميس في المرحلة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا.

وسيكون النصر السعودي مرشحاً فوق العادة للمحافظة على صدارته حينما يواجه العين الإماراتي، إذ يتقدم على السد القطري بنقطتين قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

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وكان فيتوريا قد أراح 6 لاعبين في لقاء السد القطري الماضي يتقدمهم المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله والأرجنتيني بيتي مارتينيز وعبدالفتاح عسيري وعبدالرحمن العبيد وعبدالله الخيبري وعبدالله مادو.

ويدخل النصر اللقاء وهو في المركز الأول برصيد 11 نقطة وبفارق نقطتين عن السد القطري صاحب المركز الثاني والذي حجز مقعده في الدور ثمن النهائي، والذي سيواجه سباهان الإيراني صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط، في حين يتذيل العين الإماراتي الترتيب برصيد نقطتين.

وفاز النصر في مواجهة الذهاب بهدفين مقابل هدف سجلهما مختار علي وعبدالرزاق حمدالله، فيما أحرز هدف العين عمر ياسين.