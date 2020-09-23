ميشيل ياناكوني: الأهلي لا يقبل بخسارة ودية.. وهدفنا الفوز بكل البطولات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح البلجيكي ميشيل ياناكوني مدرب حراس المرمى بالأهلي، أن العمل مع النادي يمثل بعض الضغوط، قائلًا أن حتى الخسارة في المباريات الودية تكون غير مقبولة، موضحًا أن هدفهم تحقيق كل البطولات.

وقال ياناكوني في تصريحاته لصحيفة "وال فوت" البلجيكية: "من الواضح أن هناك ضغوط كبيرة هنا، أنت لا تستطيع أن تخسر، فأنت تمتلك أفضل اللاعبين في مصر، في كل مباراة يجب أن تفوز حتى لو ودية، هذا الأمر يحمسنا، لأن الضغوط جزء من الرياضة، إن لم تتواجد لن تتطور."

أما عن أهداف الفريق بعد الفوز بالدوري للمرة الـ42 في تاريخ النادي: "لدينا أهداف أخرى، كأس مصر، وقبل كل شيء في أكتوبر القادم نصف نهائي دوري الأبطال، وحتى ذلك الحين التفكير في الراحة أمر غير وارد، وفي كل الأحوال الهدف هو الفوز بكل شيء."

وتابع :"هناك رقم قياسي نسعى إلى تجاوزه أيضًا وهو 88 نقطة في موسم واحد، ونحن الآن نمتلك 73 نقطة."