هل اقترب موعد الحسم؟.. كالديرون يكشف كواليس مفاوضات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
صرح الأرجنتيني جابرييل كالديرون المدير الفني السابق لاتحاد جدة والهلال، بأنه لم يتوصل إلى إتفاق مع الزمالك حتى صباح اليوم الأربعاء، وذلك في ضوء التصريحات التي أدلى بها أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بشأن الإتفاق مع خليفه باتريس كارتيرون.
وقال كالديرون ردًا على سؤال "الخليج 365" إن كان هو المدير الفني الذي أعلن أمير مرتضىى منصور عن الإتفاق معه: "هناك اهتمام كما سبق أن قلت من قبل، لكن حتى الآن لا يوجد أي إتفاق."
وصرح أمير مرتضى عقب انتصار الزمالك على طنطا مساء الثلاثاء، قائلًا: "تم الاستقرار على المدير الفني الجديد، ونعمل حالياً على ترتيب إجراءات دخوله مصر مع جهازه المعاون.. وصول المدرب مرتبط بظروف الطيران في مصر والعالم، لكنه قد يصل قبل مواجهة الجونة المقبلة في الدوري."
وأعلن مرتضى منصور رئيس النادي في وقت سابق، أن المدير الفني الجديد سيكون بين كالديرون، والبرتغالي باتشيكو والإيطالي باولو تراميتزاني، ثم عاد ليؤكد وجود 3 مدربين أخرين في الصورة.
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