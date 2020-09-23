ضربة من الوداد للأهلي قبل موقعة الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ذكرت تقارير صحفية مغربية، اليوم الأربعاء، أن أيوب الكعبي لاعب فريق هيبي فورتين الصيني، وضع الوداد المغربي على رأس أولوياته من أجل العودة مجددًا لصفوف الفريق البيضاوي في الصيف الحالي.

صحيفة "هسبورت" المغربية، كشفت من مصادر خاصة لها، أن المفاوضات بين الوداد وأيوب الكعبي مستمرة حتى الآن بعدما فسخ الهداف المغربي عقده مع فريقه الصيني؛ ليصبح متاحًا للانتقال لأي فريق بصورة مجانية.

وأضافت الصحيفة المغربية، من مصادر مقربة لها، أن مفاوضات كريم ضمير وكيل اللاعب مع سعيد الناصيري تسير في الطريق الصحيح، لافتة إلى أن الحسم النهائي للصفقة قد يكون قريبًا.

وأشارت الصحيفة المغربية، إلى أن أيوب الكعبي وضع الوداد على رأس الأندية التي يرغب في الانتقال إليها بداية من الميركاتو الحالي.

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ولعب أيوب الكعبي مع فريق الوداد البيضاوي خلال الموسم الحالي على سبيل الإعارة وشارك في 14 مباراة بصورة رسمية سجل من خلالها 9 أهداف كما صنع 3 أهداف حاسمة.

وارتبط أيوب الكعبي صاحب الـ27 عامًا، اسمه في الفترة الماضية بالانتقال لصفوف الأهلي إلى جانب بيراميدز.

وفي حال انتقال أيوب الكعبي لصفوف الوداد سيدعم الهداف المغربي الفريق البيضاوي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا بعدما لعب النسخة الحالية.

ويُعد الوداد منافسًا للأهلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا ضمن منافسات دور الأربعة وستقام المباراة الأولى في المغرب قبل أن تقام موقعة الإياب بمصر خلال الشهر المقبل.