السومة يقود هجوم أهلي جدة أمام استقلال طهران

أعلن الصربي فلادان ميلوفيتش، المدير الفني لنادي أهلي جدة السعودي، تشكيل فريقه لمباراة استقلال طهران في دوري أبطال اَسيا.

ويواجه أهلي جدة نظيره استقلال طهران في تمام

الخامسة من مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال اَسيا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العويس

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خط الدفاع: محمد الفتيل ـ محمد العبسي ـ هاني الصبياني ـ سعيد المولد

خط الوسط: يوسف الحربي ـ حسين عبد الغني ـ عبد الرحمن غريب

خط الهجوم: هيثم عسيري ـ ماركو مارين ـ عمر السومة.