مشاهدة مباراة الأهلي واستقلال طهران بث مباشر اليوم 23 سبتمبر 2020 بدوري أبطال آسيا

رابط مشاهدة مباراة الأهلي واستقلال طهران بث مباشر يلا شوت لايف بدون تقطيع بدوري أبطال آسيا 2020، يلتقي الأهلي السعودي مع خصمه استقلال طهران الإيراني مساء اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020، وذلك في إطار فعاليات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال آسيا 2020-2021، والتي ستدور احداثها على استاد الجنوب في العاصمة القطرية الدوحة.

سيكون بإمكانكم مشاهدة مباراة الأهلي واستقلال طهران بث مباشر اليوم عبر beIN SPORTS HD7 بصوت المعلق سوار الذهب، وكذلك تتيح قناة الاتحاد الآسيوي عبر يوتيوب إذاعتها بصوت المعلق فهد العتيبي، وقناة الكأس HD3 بصوت المعلق خليل البلوشي.

ويأتي موعد انطلاق البث المباشر لمباراة الأهلي واستقلال طهران اليوم الأربعاء 23-9-2020 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت مصر.

مباراة الأهلي واستقلال طهران بث مباشر

بعد خسارته الجولة الماضية من الشرطة العراقي، يتطلع الأهلي السعودي

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إلى العودة لطريق الفوز، أمام الاستقلال الإيراني في المرحلة الختامية من دور المجموعات، علماً أن الأهلي يتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط، وقد تأهله فعلياً إلى دور الستة عشر من البطولة الآسيوية منذ الجولة قبل الماضية.

يتواجد فريق الاستقلال في المركز الثالث برصيد نقطتين، خلف الشرطة الذي لديه 5 نقاط، ويأمل الفريق الإيراني في الخروج بنتيجة الفوز حتى ينعش حظوظه في حجز البطاقة الثانية والصعود للدور المقبل، علماً ان نادي الوحدة الإماراتي الذي كان ضمن نفس المجموعة الأولى، قد انسحب من المنافسة بعد إصابة لاعبيه بفيروس كورونا قبل استئناف المنافسة بنظام التجمع في قطر.

ومن المرجح أن يدفع الصربي فلادان مدرب الأهلي، باللاعبين الشباب في التشكيل الأساسية للفريق، ويعود ذلك بسبب

تراكم البطاقات الصفراء على عدد من اللاعبين، خاصة أنه ضمن تأهل فريقه وسيعمل على اراحتهم للاستعداد لخوض مباريات دور الـ16.

تشكيلة الاهلي السعودي: محمد العويس – هاني الصبياني – طلال العبسي – محمد فتيل – سعيد المولد – حسين عبدالغني – يوسف الحربي – ماركو مارين – هيثم عسيري – عبدالرحمن غريب – عمر السومة.

تشكيلة استقلال طهران: سيد حسين حسيني – روزيية تشيشمي – عريف غلامي – علي كريمي – شيخ دياباتي – فرشيد إسماعيلي – مهدي قائدي – فوريا غفوري – هرفوي ميلتش – مسعود ريكي – آرسلان مطهري.

الاهلي السعودي 0 – 0 استقلال طهران

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