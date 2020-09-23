يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي واستقلال طهران بث مباشر بتاريخ 23-09-2020 دوري أبطال آسيا

ويقدم موقع الوفد لمتابعيه رابط البث المباشر لمباراة الاهلي والاستقلال اليوم، والمقرر إنطلاق صافرة بدايتها في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت (مكة المكرمة)، ويقابها الساعة السابعة بتوقيت (أبو ظبي)، وستذاع على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD7 بصوت المعلق سوار الذهب.

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وستكون مهمة فريق استقلال طهران الإيراني صعبة وفي غاية الجدية أمام الراقي، إذ لا يوجد أمامه خيارات سوى تحقيق الفوز واقتاص الثلاث نقاط لحسم تأهله إلى دور الـ 16 بعد سقوطه في فخ التعادل مع الشرطة العراقي بالجولة الماضية بهدف لكل فريق.

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تجدون هنا ( بث مباشر الاهلي واستقلال طهران )