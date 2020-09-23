بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي والاستقلال طهران اليوم في دوري أبطال آسيا رابط يلا شوت

تعرف على موعد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي واستقلال طهران ،التي تقام اليوم الأربعاء الموفق لـ تاريخ 2020/23/09، على أرضية ملعب استاد الجنوب،بـ قطر،برسم منافسات الجولة سادسة من مجموعة الأولى ضمن دوري أبطال آسيا التي تلعب بدون جمهور.

وقد شدد مدرب الأهلي السعودي، فلادان ميلويفيتش ،على أهمية مباراة ضد استقلال طهران الإيراني التي ستقام مساء اليوم في الجولة الختامية للمجموعة الأولى.

معلقنا عليها وعلينا أن نكون مستعدين لها، فالمنافس يبحث عن الفوز للتمسك بأمل التأهل لثمن النهائي.

في حين أكد مدرب استقلال طهران، مجيد نامجو، على أهمية مباراة وقوتها أمام أهلي جدة، نعرف أن الفوز هو سبيلنا الوحيد إذا أردنا التمسك بأمل التأهل.

موعد بث مباشر مباراة الأهلي والاستقلال طهران

توقيت بث مباشر الأهلي ضد الاستقلال طهران

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من المقرر أن ينطلق بث مباشر مباراة الاهلي ضد الأستقلال طهران في تمام ساعة 16:00 مساءً بتوقيت الرباط و الجزائر وتونس،وساعة 17:00بتوقيت القاهرة ، الخرطوم ، طرابلس.

وساععة 18:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

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