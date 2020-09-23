بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا

مشاهدة مباراة الاهلي واستقلال طهران بث مباشر بتاريخ 23-09-2020 دوري أبطال آسيا، يستضيف استاد الجنوب اليوم الأربعاء اللقاء الذي يجمع فريق استقلال طهران ضد منافسه الأهلي السعودي، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال آسيا موسم 2019-2020، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، ومن المقرر

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أن تذاع المباراة على قناة بي ان سبورت السابعة بتعليق سوار الذهب.

نتابع عبر موقع الوفد مباراة الأهلي وأستقلال طهران، اليوم الأربعاء الموافق 23 من شهر سبتمبر الجاري، الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر، ضمن

منافسات المجموعة الأولى بالجولة السادسة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أسيا، ويستضيف لقاء ستاد الجنوب.

تتجه أنظار عشاق الكرة الآسيوية صوب ملعب “إستاد الجنوب”، مساء اليوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر، حيث ستقام مباراة قوية بين فريقي الأهلي السعودي واستقلال طهران الإيراني، ضمن فعاليات المرحلة السادسة من المجمعة الأولى بدوري أبطال آسيا موسم 2019/2020.

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تجدون هنا ( بث مباشر الاهلي السعودى )