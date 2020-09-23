هدف الأهلي وبيراميدز يقترب من الوداد المغربي

أفادت تقارير صحفية مغربية، أن أيوب الكعبي لاعب هيبي فورتين الصيني السابق، أصبح على بُعد خطوات من الانتقال إلى نادي الوداد المغربي.
وذكرت صحيفة "هسبورت" المغربية، أن أيوب الكعبي يضع الوداد على رأس أولوياته، وأن المفاوضات بين الطرفين تسير بشكل جيد.
وأضافت الصحيفة، أن كريم ضمير وكيل الكعبي هو من يتفاوض مع سعد الناصيري رئيس الوداد، مشيرة إلى أن الأيام الماضية شهدت عقد جلسات بينهما.
ووفقًا لما أكدته الصحيفة، فإن الأيام المقبلة ستشهد تطورًا كبيرًا في المفاوضات ومن الممكن حسمها قريبًا.
وفسخ الكعبي تعاقده مع نادي فيروتين هيبي الصيني بعد قضاء نصف موسم في صفوفه.
وانتقل الكعبي إلى نادي هيبي فورتين الصيني مطلع الموسم الماضي قادمًا من نادي نهضة بركان المغربي.
ولعب الكعبي في صفوف الوداد الموسم الماضي لمدة 6 أشهر.
وكانت قد أشارت بعض التقارير الصحفية، إلى رغبة ناديي الأهلي وبيراميدز في التعاقد مع أيوب الكعبي.
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