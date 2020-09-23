الأهلي يبدأ تسويق الثنائي جيرالدو واجايي

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن مدير تعاقدات الأهلي أمير توفيق بدأ رحلة تسويق الثنائي الأجنبي جيرالدو دا كوستا وجونيور اجايي.

وقال: "آزارو من حقه التوقيع لأي نادٍ في يناير الماضي، ولكن هناك رغبة من جانب الأهلي لتجديد عقده ورفع عقده من 700 ألف دولار إلى مليون دولار، ولو فايلر سيكمل عقده يتم إعارته، ونادي الاتفاق طلب التعاقد معه على سبيل

الإعارة ويقم بجدولة مستحقاته المالية".

وأضاف:" الأهلي يسعى لتجديد عقد آزارو وتسويقه خارجيا، وحال رحيل فايلر فأنه سيعود إلى النادي الأهلي".

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وواصل:" بدر بانون سينتقل إلى النادي الأهلي، وقد يتم إدخال جونيور أجايي في الصفقة، لكن كل الأمور يجب أن تتم بموافقة اللاعب، وأجايي يحصل على مليون دولار سنويا، ومن

الوارد أن يتحمل النادي جزء من مستحقاته المالية في مقابل إعارته لمدة موسم لصفوف الرجاء المغربي".

وتابع:" الأهلي قادر على تسويق أجايى خاصة أنه تألق مع الأهلي وسبق له اللعب دوليا مع نيجيريا، عكس جيرالدو الذي سيكون من الصعب تسويقه، ويرفض الرحيل في صفقات تبادلية ويبحث عن عرض جيد على حسب رغبته الشخصية".

وأتم: "لا يحق للنادي الأهلي فسخ العقد من طرف واحد مع اللاعب الأجنبي، وحال إنهاء التعاقد برغبة مسئولي القلعة الحمراء فأنه يتم تسديد عقد اللاعب كاملًا".