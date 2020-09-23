سوق الانتقالات | برشلونة يتغلب على بايرن ميونخ ويقترب من خطف موهبة أياكس

اقتراب نادي برشلونة من خطف توقيع النجم الشاب الأمريكي “سيرجينو ديست” بعد منافسة شرسة مع بايرن ميونخ الألماني على مدافع أياكس أمستردام الهولندي.
ويأتي توقيع الظهير الأيمن الأمريكي لنادي برشلونة بهدف تعويض الظهير الأيمن البرتغالي “نيلسون سيميدو” الذي انتقل إلى ولفرهامبتون الانجليزي في صفقة تقدر بـ 35 مليون يورو.
وكان بايرن ميونخ الألماني قريب جدًا من حسم صفقة انتقال ظهير أياكس إلا أن دخول برشلونة على الخط جعل اللاعب ذو الـ 20 عاماً يتردد في إتمام التوقيع مع بطل دوري أبطال أوروبا نظراً لصعوبة المنافسة في مركزه مع بايرن ميونخ عكس البلوجرانا.
ومن المنتظر أن تكلف صفقة سيرجينو ديست خزائن برشلونة مبلغ 20 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين كمتغيرات تدفع حسب عطاء اللاعب تحت قيادة رونالد كومان.
يذكر أن إدارة برشلونة كانت تفاضل بين ديست و مدافع نرويتش سيتي الانجليزي “ماكس آرونز” إلا أن مشاركة لاعب أياكس أمستردام في المنافسات الأوروبية مع النادي الهولندي منحه الأفضلية في الأخير.
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