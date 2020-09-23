مدرب العين يوضح نواياه من مواجهة النصر في ختام مجموعات أبطال آسيا

شدد بيدرو إيمانويل المدير الفني للفريق الأول بنادي العين الإماراتي على صعوبة المواجهة التي سيخوضها الفريق أمام النصر السعودي غداً الخميس ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

ويلتقي العين غداً مع النصر في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة بمنافسات دوري الأبطال لفرق غرب آسيا، المقامة في قطر.

وكان النصر قد حسم بالفعل تأهله رفقة السد القطري إلى دور الستة عشر من البطولة حيث يتصدر النصر المجموعة برصيد 11 نقطة ويليه السد برصيد تسع نقاط بينما يحتل العين المركز الرابع برصيد نقطتين مقابل أربع نقاط لسباهان أصفهان في المركز الثالث.

وقال إيمانويل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للحديث عن المباراة :”سنلعب ضد أفضل فريق في هذه المجموعة، فهم في المركز الأول، ولديهم فريق قوي للغاية، وقد استعرضوا ذلك في المباريات الماضية.”

وأضاف :”ندرك أن مهمتنا صعبة، لكن سنحاول أن نكون جاهزين ونقدم مستوى مميز من أجل تحقيق النقاط الثلاث.”

وأكد إيمانويل أن البطولة الآسيوية تشهد مشاركات فرق كبيرة ولاعبين مميزين للغاية، مضيفًا :”بالنسبة لنا، كنا حريصين منذ الوصول إلى قطر على عدم ارتكاب الأخطاء وتحقيق النقاط الثلاث في كُل مباراة، وفي المباراة الثانية أمام السد، خاطرنا من أجل الفوز وفتحنا المساحات بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية، لكن للأسف تعرضنا لخسارة كبيرة وظهر واضحًا أننا تأثرنا بتوقف المنافسات والنشاط الرياضي بعكس الدول الأخرى التي لعبت وأستكملت مباريات الدوري المحلي.”

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واستطرد إيمانويل يقول :”عندما وصلت للعين، كنت أعرف أن الفريق يواجه تحديًا صعبًا للغاية، وفي ظل الحجر الصحي وإجراءات العزل، أتفقنا على الأنتظار لمعرفة ما ستكشف عنه الأيام، وقد تابعنا المنافسين، والواقع أظهر لنا أن العين لم يكن على مستوى الفرق الأخرى وكان من الصعب التفوق وتحقيق النتائج المرجوة، وعلينا أن نتحلى بالموضوعية ونعرف ما لدينا وما نملك.”

وذكر :”ننافس على الألقاب محليًا داخل الإمارات، لكن الأمر صعب خارجيًا وقاريًا، والعين خلال المباريات العشر الأخيرة، لم يكن على نفس المستوى الذي كان عليه في الماضي، وإن كنا نتطلع للتحسن والتطور في المستقبل، وأنا أحظى بثقة إدارة النادي والجماهير وسنرى ما ستؤول إليه الأمور.”

ومن جانبه، شدد إسلام خان لاعب الفريق أيضًا على أهمية مباراة الغد مؤكداً أن الفريق سيسعى لتحقيق الأنتصار.

وقال خلال المؤتمر الصحفي :”ستكون مباراة جيدة أمام النصر الذي يلعب بشكل جيد، وهي مباراتنا الأخيرة (في البطولة) وسنصارع حتى الرمق الأخير.”

وأكد خان على صعوبة اللعب في غياب الجماهير، وأضاف :”الوضع يكون صعبًا على اللاعبين لأن هدفنا الأساسي هو إمتاع الجماهير دائمًا.”