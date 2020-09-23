بث مباشر | شاهد الاهلي واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت مباراة “الاهلي” السعودي و”استقلال طهران” الإيراني في إحدى مباريات اليوم الأربعاء 23-9-2020 ضمن الجولة السادسة والاخيرة من المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا.

تنقل مباراة “الأهلي واستقلال طهران” على قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بموقع التسجيلات المرئية والبث الحي “يوتيوب” بصوت المعلق “فهد العتيبي”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية على ملعب استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.

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يحتل الاهلي السعودي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، ويأتي الشرطة العراقي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ويتواجد استقلال طهران الإيراني في المركز الثالث بنقطتين في رصيده.

ويدخل فريق الاهلي السعودي المباراة دون ضغوطات بعدما حسم تأهله إلى دور 16 مبكرًا وذلك بعد إلغاء نتائج نادي الوحدة الإماراتي الذي انسحب من البطولة بعد إخفاقه في السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل خوض المباريات المتبقية بسبب الظروف القهرية التي فرضها فيروس كورونا.

في المقابل لن يفيد فريق “استقلال طهران” سوى الفوز وذلك من أجل التأهل على حساب “الشرطة العراقي”.

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