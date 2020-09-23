أخبار النصر: فيتوريا يتحدى العين ويوضح أسبابه

أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول بنادي النصر السعودي أن الفريق سيخوض مباراته المقررة أمام العين الإماراتي غداً الخميس بهدف تحقيق الأنتصار والفوز بصدارة مجموعته.

ويلتقي النصر غداً مع العين في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة بمنافسات دوري الأبطال لفرق غرب آسيا، المقامة في قطر.

وكان النصر قد حسم بالفعل تأهله رفقة السد القطري إلى دور الستة عشر من البطولة حيث يتصدر النصر المجموعة برصيد 11 نقطة ويليه السد برصيد تسع نقاط بينما يحتل العين المركز الرابع برصيد نقطتين مقابل أربع نقاط لسباهان أصفهان في المركز الثالث.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي الذي عقد للحديث عن مباراة الغد :”تركيزنا كبير في جميع المباريات بدوري أبطال آسيا، وهدفنا واضح وهو الفوز في مواجهة العين، لإنهاء دور المجموعات في الصدارة.”

وأضاف :”أعرف العين جيداً، فهو فريق قوي للغاية، ولديهم مدرب ممتاز، وكل فرق المجموعة قوية، ونحن نحاول الأعتماد على جميع العناصر الموجودة في القائمة، والفريق في قمة الجاهزية وكل اللاعبين يقوموا بدورهم ولا يدخر أحد أي جهد على الإطلاق ليتمكن الفريق من تحقيق أفضل النتائج على الرغم من ضغط المباريات وعدم وجود وقت كاف للإستشفاء في ظل نظام البطولة المضغوط جداً.”

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وتابع :”كُل مباراة تختلف عن الأخرى، لكن بغض النظر عن الخصم، نخوض كُل مباراة بهدف الفوز.”

وعن المنافسة مع الهلال السعودي، ووضع الفريق في ظل إصابة عدد كبير من اللاعبين بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، قال فيتوريا :”أتمنى الشفاء لجميع اللاعبين في الهلال، وأن يتعافوا سريعًا من هذا الوباء، وبخصوص المنافسة، فنحن سنلعب بندية مع أي منافس بغض النظر عن اسم الخصم.”

ومن ناحيته، شدد أيمن يحيى لاعب النصر على أهمية مواجهة الغد مؤكداً رغبة الفريق في إنتزاع النقاط الثلاث.

وقال في المؤتمر الصحفي :”لقد قدمنا مستويات مميزة في مباراة السد، ونأمل في أن نكون أفضل في مباراة العين، خاصة أن لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين، ونتمنى تحقيق الهدف المطلوب وهو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.”

وأضاف :”الفريق الذي سيصل إلى قبل النهائي سيكون قد حقق معجزة كبيرة في ظل ظروف المنافسة الصعبة، وأجواء المباريات المضغوطة بهذا التوقيت.”