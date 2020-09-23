سوق الانتقالات | فرانكفورت يكشف حقيقة استعادة يوفيتش من ريال مدريد

أوضح المدير الرياضي في نادي إنتراخت فرانكفورت الألماني “فريدي يوبيتش” أن النادي الألماني لا يفكر في إستعادة المهاجم الصربي “لوكا يوفيتش” من ريال مدريد في الوقت الراهن.

وتحدث يوبيتش لصحيفة بيلد الألمانية حول الأخبار المنتشرة في إسبانية عن إمكانية إستعادة المهاجم الصربي الشاب خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري بعد عام واحد من بيعه إلى ريال مدريد الاسباني.

ورد “فريدي يوبيتش” حول شائعات عودة محتملة ليوفيتش بالقول : ” لا يوجد شيء على الإطلاق، وبالتأكيد لوكا يوفيتش لن يأتي في فترة سوق الانتقالات الحالية”.

وكانت تقارير إعلامية لراديو “كادينا كوبيه” الاسباني قالت مطلع هذا الأسبوع أن يوفيتش يطمح إلى ترك ريال مدريد والعودة إلى فرانكفورت الألماني حيث كان يلعب باستمرار وكان سعيدًا بالفريق.

يذكر أن مهاجم بنفيكا البرتغالي السابق قد لعب لفرانكفورت لموسمين متتاليين شارك خلالهم في 78 مباراة مسجلاً 36 هدف و قدم 8 تمريرات حاسمة قبل أن يوقع لريال مدريد الصيف الماضي مقابل 60 مليون يورو.

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