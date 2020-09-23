لاعبان من بايرن ميونخ ونجم مانشستر سيتي في القائمة النهائية لأفضل لاعب في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” على القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا خلال الموسم الماضي.

وضمت القائمة لاعبين من بايرن ميونخ وهما قائد الفريق “مانويل نوير” وهداف الفريق والدوري الألماني “روبرت ليفاندوفسكي” بجانب نجم خط وسط مانشستر سيتي “كيفن دي بروينه”.

وقدم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي موسمًا ناجحًا للغاية حيث سجل 55 هدفاً في 47 مباراة ليقود البايرن لتحقيق ثلاثية، بما في ذلك 15 هدفاً في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ومن جانبه كان قائد بايرن ميونخ عنصراً أساسياً في تحقيق النادي البافاري للثلاثية كما أنه خرج بست مباريات بشباك نظيفة في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

والاسم الثالث المتواجد في هذه القائمة هو الدولي البلجيكي “كيفن دي بروينه” المحرك الأساسي لكتيبة بيب جوارديولا والذي ساهم بتقديم 20 تمريرة حاسمة خلال الموسم الماضي بالدوري مع تسجيل 13 هدف ما جعل زملائه بالدوري الإنجليزي يختارونه أفضل لاعب في الموسم الماضي.

يذكر أن هذه الجائزة يتم الحكم فيها على اللاعبين الممارسين في أوروبا، بغض النظر عن جنسيتهم، فيما يتعلق بأدائهم على مدار الموسم بأكمله في جميع المسابقات – محليًا ودوليًا – على مستوى النادي أو المنتخب الوطني.

وجاء ترتيب بقية العشرة الأوائل وفقاً لتصويت اليويفا على الشكل التالي :

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4 ليونيل ميسي (برشلونة) 53 صوتًا

5 نيمار جونيور (باريس سان جيرمان) 53 صوتًا

6 توماس مولر (بايرن ميونيخ) 41 صوتًا

7 كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 39 صوتًا

8 تياجو الكانتارا (بايرن ميونيخ) 27 صوتًا

9 جوشوا كيميش (بايرن ميونيخ) 26 صوتاً

10 كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) 25 صوتاً

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