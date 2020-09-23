ريال مدريد يعلن نتيجة آخر اختبار لـ “فيروس كورونا”

أعلن نادي ريال مدريد خلو طاقم الفريق الأول من فيروس كورونا المستجد بعد الاختبارات التي أجريت جراء ظهور نتيجة إيجابية للنرويجي “مارتين أوديجارد” يوم أمس الثلاثاء.
وأوضح ريال مدريد في بيان رسمي أن جميع اللاعبين والطاقم الفني والاداري للنادي ظهرت نتيجة إختبار فيروس كورونا لديهم سلبية بما فيهم مارتين أوديجارد وعليه سيستأنف الفريق تدريباته بشكل عادي صباح اليوم بقيادة المدرب زين الدين زيدان.
وذكرت مختلف المصادر الاعلامية في اسبانيا مساء أمس الثلاثاء أن إختبار فيروس كورونا الأول ظهر إيجابياً لدى الدولي النرويجي مارتين أوديجارد قبل أن تؤكد الاختبارات التي أجراها ريال مدريد اليوم خلوه من الفايروس بجانب بقية زملائه بالفريق.
وشارك لاعب خط الوسط النرويجي مع ريال مدريد الأحد الماضي في مباراة ريال سوسيداد برسم الجولة الثانية من الدوري الاسباني.
يذكر أن مارتين أوديجارد عاد هذا الموسم للإنضمام لكتيبة زين الدين زيدان و محاولة المنافسة على مقعد أساسي بالفريق الأول لريال مدريد بعد سلسلة من الإعارات الناجحة في هولندا ومع ريال سوسيداد.
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