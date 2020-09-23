سوق الانتقالات | اخيرًا مسلسل سواريز وبرشلونة ينتهي!

انتهى مسلسل شد الحبل بين إدارة برشلونة و اللاعب “لويس سواريز” حيث نفذ المهاجم الأوروجوياني وبعد ضغط كبير رغبته في الإنتقال إلى أتلتيكو مدريد.

وذكرت إذاعة “كادينا سير” مساء الثلاثاء توصل الطرفين إلى اتفاق لانتقال لويس سواريز لفريق دييجو سيميوني دون أن يدفع أتلتيكو مدريد رسوم انتقال إلى برشلونة مقابل التعاقد مع المهاجم.

ويضيف التقرير أنه لن تكون هناك رسوم انتقال مباشرة لكن سيتعين على أتلتيكو مدريد دفع إجمالي 2 مليون يورو لفريق برشلونة في كل مرة يصلون فيها إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا أثناء وجود اللاعب في النادي.

Advertisements

ويكمل التقرير أن المهاجم المخضرم سيوقع عقدًا لمدة عامين في واندا متروبوليتانو بعقد قيمته 7.5 مليون يورو في الموسم الواحد.

وعلى الرغم من تسجيله 21 هدفًا في موسم كان فيه مصاب، إلا أن المستويات البدنية لسواريز تراجعت عما كانت عليه، وأصبح مستقبله موضع تدقيق متزايد في الآونة الأخيرة من قبل جماهير النادي.

وأحرز لويس سواريز (33 عام) 197 هدف في 283 مباراة مع برشلونة منذ انضمامه من ليفربول صيفية 2014 ليصبح ثالث أفضل هداف للنادي على الإطلاق.

..