بايرن ميونخ يُسافر إلى بودابيست بسلاحه المُدمر من أجل السوبر الأوروبي

توجه فريق بايرن ميونخ الألماني اليوم الأربعاء إلى العاصمة المجرية بودابست لخوض مباراة كأس السوبر الأوروبي المقررة غداً الخميس أمام إشبيلية الإسباني، وقد ضمت بعثة الفريق نجم الهجوم روبرت ليفاندوفسكي ولاعب خط الوسط خافي مارتينيز ضمن 23 لاعبًا.

وكان ليفاندوفسكي قد تعرض لإصابة في الكاحل خلال المباراة التي انتهت بفوز بايرن على شالكه 8 / صفر يوم الجمعة الماضي في المرحلة الأولى من الدوري الألماني (بوندسليجا) لكن يتوقع مشاركته ضمن صفوف بايرن بطل دوري الأبطال في مباراة الغد أمام إشبيلية بطل الدوري الأوروبي.

كذلك تواجد مارتينيز ضمن البعثة المتجهة إلى بودابست، رغم الشائعات التي تحوم حول أقترابه من العودة إلى أتلتيك بيلباو الإسباني، خلال سوق الانتقالات الحالية التي تغلق في الخامس من أول أكتوبر المقبل، وذلك بعد ثمانية أعوام قضاها مع الفريق البافاري.

وغاب عن الفريق كينجسلي كومان الذي لم يستعد لياقته بالشكل المطلوب بعد خضوعه للعزل الذاتي لفترة إثر حالة إصابة بفيروس كورونا بين المحيطين به.

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وأرسل بايرن ميونخ بعثة محدودة إلى بودابست التي تشهد تزايداً في أعداد المصابين بعدوى كورونا، وشملت قائمة الغائبين هربرت هاينر رئيس النادي.

ويتمسك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والحكومة المجرية بخطط السماح بحضور عدد من المشجعين، وذلك رغم الأعداد المتزايدة للمصابين في بودابست وكذلك تحذيرات السفر التي أطلقتها السلطات الصحية الألمانية.

وجرى السماح لكُل من الناديين ببيع ثلاثة ألاف تذكرة لمشجعيه لكن إشبيلية سجل إعادة 2500 تذكرة وتردد أن نحو النصف من إجمالي 2100 مشجع لبايرن كان ينتظر حضورهم، سيلغون رحلتهم في ظل قيود الحجر الأكثر صرامة التي فرضت في ولاية بافاريًا بشأن المشجعين العائدين.