أخبار ريال مدريد | هل يلحق ناتشو فيرنانديز بركب المغادرين هذا الصيف؟

يبدو أن رحلة “ناتشو فيرنانديز” مع ريال مدريد والتي دامت لقرابة عقد من زمن أوشكت على نهايتها حيث تلقى المدافع الدولي ثلاث عروض من أندية الدوري الإيطالي الطامحة للحصول على توقيعه.

وذكرت مصادر لموقع “كالتشيو ميركاتو الإيطالي” صباح اليوم أن وكيل أعمال ناتشو فيرنانديز وهو نفسه المشرف على أعمال ألفارو موراتا باق في إيطاليا لدراسة بعض العروض المقدمة لمدافع ريال مدريد.

وأضاف نفس المصدر أن أندية نابولي وروما وإيسي ميلان تسعى لإغراء مدافع ريال مدريد صاحب الـ 30 سنة متعدد الإختصاصات حيث يمكنه اللعب بقلب الدفاع وكذا الجانبين الأيمن والأيسر.

وترك ريال مدريد حرية الاختيار لناتشو فيرنانديز بالرحيل أو الاستمرار في النادي، شأنه شأن أغلبية لاعبي الجيل الذهبي الذي حقق مع ريال مدريد 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا خلال العقد الأخير.

ويعد ناتشو فيرنانديز خريج مدرسة ريال مدريد من الأسماء القليلة التي استمرت لسنوات طويلة بالفريق الأول بعد تدرجها بالفئات العمرية للنادي بجانب زميله الحالي بالفريق داني كارفخال و الجناح لوكاس فاسكيز.

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