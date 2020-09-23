ثلاثي ألماني يتصدر قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” النقاب عن القائمة النهائية المكونة من ثلاث أسماء مرشحة للتتويج بجائزة أفضل مدرب للموسم الرياضي الماضي.

وشملت القائمة تواجد ثلاث مدربين من ألمانيا سيتنافسون على لقب أفضل مدرب في القارة العجوز حيث سيتم الإعلان عن الفائز مطلع الشهر المقبل خلال حفل إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد.

وضمت القائمة مدرب بايرن ميونخ “هانز فليك” الفائز بثلاثية خلال الموسم الماضي مع النادي البافاري حيث حقق لقب الدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي و لقب دوري أبطال أوروبا السادس في تاريخ النادي و كأس ألمانيا.

و شملت قائمة الأسماء المرشحة مدرب ليفربول “يورجن كلوب” الذي قاد النادي الانجليزي لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 30 سنة بفارق كبير عن أقرب منافسيه كما حسم اللقب قبل نهاية الدوري بسبع جولات.

وأما الاسم الثالث فهو المدرب الشاب مع نادي لايبزيج الألماني “يوليان ناجلزمان” الذي وصل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي قبل أن يخرج على يد باريس سان جيرمان كما قاد فريقه للمشاركة في النسخة المقبلة من المسابقة الأعرق أوروبياً.

وجاء ترتيب بقية المُدربين العشرة الأوائل وفقاً لتصويت اليويفا على الشكل التالي:

4 – مدرب باريس سان جيرمان “توماس توخيل”

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5 – مدرب أتالانتا بيرجامو “جاسبيريني”

6 – مدرب إشبيلية الإسباني “جوليان لوبيتيجي”

7 – مدرب ليون الفرنسي “رودي جارسيا”

8 – مدرب ريال مدريد “زين الدين زيدان”

9 – مدرب مانشستر سيتي “بيب جوارديولا ”

10 – مدرب إنتر ميلانو “أنطونيو كونتي”

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