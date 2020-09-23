صاعقة برق تضرب ملعبًا في سويسرا وتُخلف إصابات عديدة

أصيب 14 مراهقًا سويسريا مساء الثلاثاء جراء صاعقة برق ضربت ملعبًا لكرة القدم ليل الثلاثاء في منتصف المباراة، حسب وكالة الأنباء الوطنية (إس دي إيه).
وضربت الصاعقة في البداية عمود إنارة قبل أن تنتشر فوق الملعب في قرية أبتويل في سانت جالين شرقي سويسرا، وفقًا لما نقلته الوكالة عن الشرطة المحلية.
ونُقل 13 مراهقًا تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عامًا إلى المستشفى عقب الصاعقة كما نقل شاب 16/ عامًا/ إلى المستشفى بطائرة مروحية.
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