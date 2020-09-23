رياضة | مفاجأة بشأن مشاركة النني مع أرسنال ضد ليستر سيتي في كأس الرابطة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة بشأن مشاركة النني مع أرسنال ضد ليستر سيتي في كأس الرابطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن مفاجأة بشأن مشاركة محترفنا المصري محمد النني نجم وسط نادي أرسنال في مباراة فريقه ضد نادي ليستر سيتي في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنه من المتوقع أن النني سيشارك بشكل أساسي في مباراة ليستر سيتي وارسنال المقبلة في كأس الرابطة.

كما أشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع غياب كل من ألكسندر لاكازيت وبير إيمريك أوباميانج عن لقاء أرسنال وليستر المقبل في كأس الرابطة.

ويستعد نادي ارسنال لمواجهة نظيره نادي ليستر سيتي يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.